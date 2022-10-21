أهم الإجراءات التحفيزية للفلاحين

اجتمع وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، مع مديري المصالح الفلاحية لـ 58 ولاية ومديري تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لتحضير حملة الحرث والبذر.

وذكر الوزير خلال الاجتماع، بأهم الإجراءات التحفيزية التي أقرتها السلطات العمومية لفائدة الفلاحين والموالين والمستثمرين، منها:

- رفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين.

- رفع منحة الجمع الخاصة بشعبة البقوليات والحد من الاستيراد العشوائي لهذه المواد من أجل حماية المنتوج الوطني.

- السماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل والمجدد لتعزيز المكننة و زيادة المردود.

- إدراج المادة (30) في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 تلزم منتجي الحبوب بدفع إجمالي محاصيلهم.

- التصديق على سلم النقل الجديد مما سمح بزيادة تعبئة الشاحنات و تحسين عملية جمع ونقل الحبوب.

- الرفع من نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة عوض 20 بالمائة لتمكين الفلاحين من ممارسة نشاطاتهم وتحفيزهم على تطبيق واحترام المسار التقني من أجل رفع الإنتاج.

- توفير جميع مدخلات الإنتاج (البذور المحسنة والأسمدة).

- تسهيلات للفلاحين للحصول على تمويل نشاطاتهم الفلاحية.

- تنظيم ورشات ولقاءات تحسيسية وقوافل متنقلة على مستوى جميع الولايات تتضمن كل الفاعلين (الغرف الفلاحية، المؤسسات التقنية، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي).

- تحفيزات وإجراءات دعم ومرافقة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف الشعب.