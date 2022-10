Tchad: l’Algérie condamne l’emploi de la force létale contre des manifestants

"L’Algérie qui suit avec une vive émotion les développements enregistrés ce jour 20 octobre en République du Tchad condamne fermement l’emploi de la force létale contre des manifestants, ayant causé la perte de nombreuses vies humaines et infligé des blessures graves à de nombreux autres manifestants à travers plusieurs villes du pays", a indiqué le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger dans un communiqué.

"L’Algérie appelle les parties tchadiennes à faire preuve de retenue, à préserver les vies humaines et les biens et à faire valoir le dialogue pour promouvoir une issue politique à la crise actuelle. Elle encourage les dirigeants tchadiens à favoriser une transition consensuelle vers le rétablissement effectif et durable de l’ordre constitutionnel, seule voie à même de consacrer les aspirations légitimes du peuple et d’éviter les risques que la situation actuelle fait peser sur la paix et la stabilité de ce pays avec lequel l’Algérie entretient des relations fraternelles de solidarité et de coopération", a ajouté le communiqué.

"En cette douloureuse circonstance, l’Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et exprime ses vœux de prompt rétablissement aux blessés", a conclu la même source.