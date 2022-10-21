والي عنابة يتحدث عن ملعب التاسع عشر ماي

قال جمال الدين بريمي بأن ملعب التاسع عشر ماي سيكون جاهزا في الموعد المتفق عليه، وفي تصريح اليوم لإذاعة عنابة لبرنامج " أستديو" الكرة الذي يبث على القناة الأولى قال بريمي: "كان لدينا اليقين بأننا سنكون في الموعد، إلا أنه كان هناك بعض التخوف من عدم جاهزية ملعب العقيد شابو والتاسع عشر ماي، لكن رفعنا التحدي وسيكون الملعب جاهز لاحتضان مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين المقررة مطلع شهر جانفي المقبل".

وختم بريمي:" حتى ولاية عنابة ستكون هي الأخرى معنية بأشغال تهيئة لاستقبال ضيوف الجزائر التي تراهن على إنجاح هذا العرس الكروي".