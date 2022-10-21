تأكيد موعد ومكان إجراء ودية الجزائر -جنوب إفريقيا

كشف اليوم مدير الشباب والرياضة بولاية قسنطينة سعيد حـﭬاص عن تفاصيل المواجهة الودية التي سيلعبها المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي.

وقال المتحدث ذاته في تصريحات اليوم الجمعة لبرنامج " استديو الكرة " الذي يبث على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية: "ملعب حملاوي جاهز لاحتضان مباريات " الشان" والدليل على ذلك استضافته لودية المنتخب المحلي أمام نيجيريا مؤخرا وكذا التحضيرات الخاصة بالفريقين".

وأضاف:" العمل متواصل على مستوى الملعب في ظروف جيدة وهناك متابعة يومية".

وختم: "الملعب سيحتضن مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا في السادس عشر من نوفمبر الجاري، إلا إذا كان هناك تغيير في البرنامج، لقد طلب مني أن يكون الملعب على ما يرام وفي أحسن أحواله".