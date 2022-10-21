وزارة التجارة تحضر لشهر رمضان

أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، تعليماته وتوجيهاته للجنة الوطنية الوزارية المشتركة المكلفة بالتحضير لشهر رمضان المعظم سنة 2023.

وأوضح بيان للوزارة، أن التعليمات التي وجهت بشأن الشهر الفضيل، - مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الايجابيات والنقائص السابقة - ضمانا للتحضير الجيد وكذا تموين منتظم للسوق بكل ما يحتاجه المواطن خلال شهر رمضان.

كما ترأس كمال رزيق اجتماعا تنسيقيا مع المديرين الجهويين والولائيين لـ 58 ولاية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، تناول اللقاء دراسة تفصيلية لتموين السوق بمختلف المواد ذات الطابع الاستهلاكي وبالأخص مادة الزيت .