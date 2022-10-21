أسعار النفط في منحى تنازلي

تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تلاشي التفاؤل بشأن زيادة محتملة في الطلب بالصين. وعادت السوق مرة أخرى إلى مخاوف تأثير الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في استهلاك الطاقة.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.31 بالمائة، إلى 92.09 دولارًا للبرميل. كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.28 بالمائة إلى 84.27 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على تباين مع عدم اليقين بشأن الطلب والمعروض. وكان خام برنت في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6 بالمائة، في حين كان من المتوقع أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.5 بالمائة بعد تجديد عقود الشهر المقبل.