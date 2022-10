Agriculture: les principales mesures de soutien pour une relance du secteur

Le ministre de l’Agriculture Abdelhafid Henni, a rencontré les directeurs de l’agriculture des 58 wilays et les directeurs des coopératives des intérêts paysans de 58 États et les directeurs des coopératives de céréales et de légumineuses pour préparer la campagne de labourage et d’ensemencement.

Au cours de la réunion, le ministre a énoncé les mesures de relance les plus importantes approuvées par les pouvoirs publics au bénéfice des paysans, des éleveurs et des investisseurs, notamment:

- augmentation des prix d’achat des céréales pour les agriculteurs.

- Augmentation de la subvention de collecte pour le secteur des légumineuses et réduction de l’importation de ces produits afin de protéger la production nationale.

- Permettre l’importation de matériel agricole usagé et remis à neuf pour améliorer la mécanisation et augmenter les revenus.

- L’article 30 de la loi de finances supplémentaires de 2022 impose aux producteurs de céréales de reverser la totalité de leurs récoltes.

- L’accord sur la nouvelle échelle de transport, qui permet une mobilisation accrue des camions et une amélioration de la collecte et du transport des céréales.

- Augmentation du taux de subvention des engrais à 50% au lieu de 20% pour permettre aux agriculteurs de poursuivre leurs activités et les encourager à appliquer et respecter la voie technique pour augmenter la production.

- Fournir tous les intrants de production (semences et engrais améliorés).

- Facilités pour les paysans l’obtention de financements pour leurs activités agricoles.

- Organisation d’ateliers, de réunions de sensibilisation et de convois mobiles dans toutes les wilayas, incluant tous les acteurs (chambres agricoles, établissements techniques, Fonds national de coopération agricole).

- Mesures de soutien et d’accompagnement pour une relance de la production agricole dans différents secteurs.