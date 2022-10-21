تفاصيل المجزرة المرورية في المدية

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري، اليوم الجمعة، بيانا حول ملابسات الحادث المروري المميت الذي وقع ليلة أمس بقصر البخاري ويحمل سائق شاحنة سوناكوم مسؤولية الحادث.

وأوضح بيان لوكيل الجمهورية، اليوم، أنه بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، على الساعة 22:15 ليلا وقع حادث مرور جسماني خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 01 في شقه الرابط بين بلديتي قصر البخاري، وبوغزول في عين السبع بولاية المدية، مؤكدا أن الحادث نجم عن اصطدام شاحنة من نوع سوناكوم 120 كلغ كانت قادمة من بلدية بوغزول، باتجاه قصر البخاري، بسيارة أجرة من نوع "بيجو إكسبار"، كانت قادمة في الاتجاه المعاكس لها، بسبب قيام سائق الشاحنة بالتجاوز الخطير دون أخذ الاحتياطات اللازمة ومتجاوزا الخط المتواصل.

وقد أسفر الحادث عن وفاة 06 أشخاص وإصابة 04 آخرين، من بينهم سائق الشاحنة المتسبب في المجزرة، وفق بيان وكيل الجمهورية.

وقد أمرت نيابة الجمهورية، لدى محكمة قصر البخاري، مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق، حول ظروف وملابسات الحادث، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لمعالجة هذه القضية.