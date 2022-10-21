الإطاحة بشبكة إجرامية بالمدية

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، بحر الأسبوع الفارط، في عملية متنوعة من الإطاحة بشبكة إجرامية، وتوقيف جميع أفرادها الذين ينشطون في الاتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات تفيد بتواجد أشخاص مسبوقين قضائيا يقومون بنقل، تخزين وترويج المؤثرات العقلية بين شباب أحياء مدينة المدية.

وقد أسفرت العملية عن توقيف 03 أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين (30 و40 سنة)، وحجز أكثر من حجز 6000 قرص مهلوس، وسيارة سياحية كانت تستعمل في تنقل ونقل أفراد الشبكة.

وتقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة بحيازة لغرض الاستهلاك، البيع والنقل وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية.