معسكر: العثور على جثة الطفل الغريق في سد سيدي سليمان

عثر غطاسو الحماية المدنية قبل منتصف نهار اليوم الجمعة على الطفل الغريق المفقود بسد سيدي سليمان منذ ي مساء أمس الخميس وانتشلوا جثته.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، إن غطاسيها بعد عملية البحث والمسح تمكنوا في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة (11:50)، من العثور على الغريق المفقود بسد سيدي سليمان منذ مساء أمس الخميس.

وأضاف نفس المصدر إن الضحية الذي يبلغ من العمر 14 ينحدر من قرية القرايعية ببوحنيفيةوهو تلميذ في السنة الثانية متوسط.

وكانت وحدة الحماية المدنية لدائرة بوحنيفية مدعمة بفرقة الغطس وفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة مرفوقين بزورق قد تدخلت بسد سيدي سليمان ببوحنيفية لأجل البحث عن غريق مفقود وهو طفل اين تم العثور على محفظته حيث تم تسخير 34 عونا للبحث عنه.