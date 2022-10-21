بريطانيا تسجل مليوني إصابة بكورونا في أسبوع

أظهرت بيانات رسمية بريطانية، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة سجلت خلال أسبوع مليوني إصابة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة في ثلاثة أشهر.

ووفقا لأحدث الأرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية، فقد استمر عدد الإصابات في الارتفاع في إنجلترا وويلز في الأسبوع الذي انتهى في 11 أكتوبر، على الرغم من أن اتجاه الإصابات (ارتفاع أو انخفاض) لا يزال غير مؤكد في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية.

وارتفع إجمالي عدد الأشخاص الموجودين في منازلهم والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بنسبة 15بالمائة، ويقدر مكتب الإحصاء الوطني أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في إنجلترا هو 170620، أي ما يعادل 3.13 بالمائة من السكان، أو حوالي 1 من كل 30 شخصا.

وتأتي هذه الأرقام بعد يوم واحد من تقرير مراقبة الأنفلونزا الوطنية وفيروس كوفيد-19 الصادر عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة والذي أظهر أن حالات الأنفلونزا ارتفعت بشكل كبير في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن موسم الأنفلونزا قد بدأ في وقت أبكر من المعتاد.