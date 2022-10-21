رسالة محرز إلى ريبيري

وجه الدولي الجزائري، رياض محرز، رسالة إلى النجم الفرنسي فرانك ريبيري بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.

ونشر محرز على صفحته الرسمية في "فايسبوك" صورة له عندما كان شابا بقميص ريبيري وكتب في منشور مرافق "واحد من بين الأفضل .. أتمنى لك كل الخير في المستقبل".

وكان أسطورة بايرن ميونيخ الألماني قد أعلن، اليوم الجمعة، اعتزاله كرة القدم عن 39 عامًا، مستسلمًا لإصابة في الركبة أبعدته عن المنافسات مع ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وخاض لاعب الجناح، أفضل أيام مسيرته مع بايرن الذي توج معه على مدى 12 عامًا بلقب الدوري تسع مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013.

وكتب ريبيري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات "الكرة تتوقف. المشاعر في داخلي لا. شكرا للجميع على هذه المغامرة الرائعة".

وأرفق المكتوب بفيديو يختصر فيه مسيرته مع المنتخب والأندية التي لعب لها.