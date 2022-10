Décès du moudjahid Radjaa Djelloul

L'ancien moudjahid le colonel Radjaa Djelloul, est décédé à l'âge de 90 ans, a indiqué vendredi un communiqué du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit.

Né le 12 octobre 1932 à Beni Ouanif (wilaya de Béchar), le défunt a rejoint les rangs de la Révolution dans la wilaya historique V, où il a été chargé de nombreuses missions notamment comme responsable de l'entrainement dans les centres d'entrainement à Kidelni, Larache et Berkane avant d'être promu au grade de Commandant au centre d'entrainement de l'Armée de libération nationale (ALN) de Zeghanghane, et ce jusqu'au recouvrement de la souveraineté nationale.

Après l'indépendance, le défunt a rejoint les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP), où il a occupé de nombreux postes dont directeur de l'Ecole des cadets de la nation à Koléa, au lendemain de l'indépendance, puis inspecteur central au Haut commissariat au service national, jusqu'à sa retraite.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, a présenté à la famille du défunt, ses condoléances les plus attristées et sa profonde compassion, priant Allah Tout puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis.