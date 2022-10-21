آلاف المتظاهرين في السودان

تجمع آلاف المتظاهرين السودانيين الجمعة بعد عام من الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان واضعا حدا للعملية الانتقالية الديموقراطية.

وهتف حوالى ألف متظاهر في الخرطوم "الشعب يريد إسقاط النظام".

وفي مدينة ام درمان على الضفة الغربية لنهر النيل، هتف محتجون بشعارات تدعو إلى الحكم المدني.

في 2019، بعد أشهر من التعبئة في الشارع أرغمت الحشود الجيش على إنهاء ثلاثين عامًا من حكم الرئيسالسابق عمر البشير.

وتحسبا لوقوع ضحايا، دعت السفارة الأميركية في الخرطوم الخميس، قوات الأمن إلى "ضبط النفس" في بيان نشر على تويتر.