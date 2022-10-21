"السنافر" في الصدارة و"السيسكاوة" يواصلون المفاجئة

حافظ شباب قسنطينة على صدارة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على الضيف اتحاد بسكرة بنتيجة هدفين مقابل هدف في إطار الجولة التاسعة.

ورفع أشبال المدرب مضوي رصيدهم إلى النقطة 17، متقدمين على حامل اللقب شباب بلوزداد الذي تجاوز نجم مقرة (3-1) على ملعب 20 أوت ويبقى المرشح الأكبر لاقتناص الصدارة في الأيام القادمة بعد إجراء مقابلاته المتأخرة.

مفاجئة بداية الموسم هو اتحاد خنشلة الذي يتقاسم المركز الثاني مع أبناء العقيبة بعد تحقيقه فوزه الخامس على التوالي، والذي جاء هذه المرة على حساب مولودية الجزائر بهدفين دون مقابل.

في مقابلة أخرى، ضيع اتحاد الجزائر فرصة الاقتراب أكثر من الصدارة بعدما اكتفى بالتعادل أمام شبيبة الساورة هدف في كل شبكة.

النتائج كاملة والترتيب:

اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة 1-1

شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة 2-1

جمعية الشلف - أمل الاربعاء 1-1

شباب بلوزداد - نجم مقرة 3-1

مولودية البيض - نادي بارادو 0-0

اتحاد خنشلة - مولودية الجزائر 2-0

شبيبة القبائل - وفاق سطيف جارية حاليا

السبت 22 أكتوبر:

هلال شلغوم العيد مولودية وهران

--الترتيب : نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 17 8

2. شباب بلوزداد 15 5

--. اتحاد خنشلة 15 8

4. اتحاد الجزائر 13 6

5. أمل الأربعاء 12 8

6. مولودية الجزائر 11 7

--. مولودية البيض 11 9

8. اتحاد بسكرة 10 8

--. جمعية الشلف 10 8

10. نجم مقرة 9 9

11. وفاق سطيف 8 6

--. شبيبة الساورة 8 7

--. نادي بارادو 8 7

14. مولودية وهران 6 7

15. شبيبة القبائل 4 5

16.هلال شلغوم العيد 1 8.