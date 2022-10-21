بوركينا فاسو: تنصيب تراوري رئيساً انتقالياً

نصّب المجلس الدستوري في بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، الكابتن إبراهيم تراوري رئيساً انتقالياً، بعدما وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب في 30 سبتمبر، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال تراوري رافعاً يده اليمنى لتأدية اليمين أمام المجلس الدستوري: "أُقسم أمام شعب بوركينا فاسو وعلى شرفي بأن أحافظ وأحترم وأدافع عن الدستور والشرعية الانتقالية والقوانين" في بوركينا فاسو.

يُذكر أنّ انقلاب تراوري هو الانقلابي الثاني الذي ينصّبه المجلس الدستوري خلال ثمانية أشهر، بعد تنصيب اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا، الذي وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب وقع في نهاية جانفي، قبل أن يتعرّض بدوره لانقلاب في 30 سبتمبر في هذا البلد الذي يقوّضه العنف.