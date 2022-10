Le message de Mahrez à Ribery

L’international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, a adressé un message fort à l’ancien joueur du Bayern Munich Franck Ribery, après son annonce de prendre sa retraite.

L’international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, a tenu à adresser un message à Ribery. “Frero tu nous a fait kiffer. Tout le meilleur pour l’avenir inchallah”, a écrit le champion d’Afrique 2019 via ses réseaux sociaux.

À 39 ans, Franck Ribéry annonce ce vendredi qu’il prend sa retraite sportive à cause de “douleurs” liées à une blessure au genou.

