برنامج "شان" الجزائر

تم الكشف عن البرنامج الكامل لبطولة إفريقيا للاعبين محليين التي ستقام بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.

وخلال الدور الأول من المنافسة سيحتضن ملعب براقي (العاصمة) مقابلات المجموعة الأولى، ملعب 19 ماي 45 (عنابة) مباريات المجموعة الثانية، ملعب الشهيد حملاوي (قسنطينة) مقابلات المجموعة الثالثة، فيما يحتضن ملعب ميلود هدفي (وهران) مقابلات المجموعتين الرابعة والخامسة.

وسيستمر الدور الأول من 13 جانفي إلى 24 من ذات الشهر، حيث يواجه أشبال المدرب مجيد بوقرة في مقابلة الافتتاح ليبيا (13 جانفي-ملعب براقي) ثم إثيوبيا (17 جانفي –براقي) والموزمبيق (21 جانفي –براقي).

وخلال ربع النهائي سيواجه متصدر المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، ويلتقي متصدر المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة، أما متصدر المجموعة الثالثة يواجه ثاني المجموعة الأولى ومتصدر المجموعة الخامسة مع ثاني المجموعة الثالثة.

مقابلات هذا الدور ستجرى يومي 27 و28 جانفي بالملاعب الأربعة التي ستحتضن المنافسة بواقع مقابلة واحد في كل ملعب، أما الدور نصف النهائي سيجرى يوم 31 جانفي بمعلبي براقي ووهران.

مقابلة تحديد المركز الثالث تجرى يوم الثالث فيفري بوهران، أما النهائي فسيحتضنه ملعب براقي في الرابع فيفري.