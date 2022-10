Burkina Faso: Traoré investi président de la transition

Le capitaine Ibrahim Traoré devient officiellement président de la transition au Burkina Faso. L'auteur du deuxième putsch en moins d'un an a prêté serment, ce vendredi, au cours d'une cérémonie d'investiture.

Face aux membres du Conseil constitutionnel, le capitaine Ibrahim Traoré a levé la main droite et a juré sur son honneur de préserver, de respecter et faire respecter et défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois et de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso.