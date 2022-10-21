"ميتا" تطلق أول نظام ترجمة

يركز مشروع مترجم الخطاب الشفهي العالمي (UST) من ميتا على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي توفر ترجمة من-الخطاب-إلى-الخطاب (speech-to-speech) الفورية عبر جميع اللغات، حتى اللغات المنطوقة بشكل أساسي.

القدرة على التحدث إلى البشر بلغات مختلفة دون الحاجة لقضاء سنوات من الدراسة هو حلم طال انتظاره.

يمكن أن تساعد الاتصالات المنطوقة في كسر الحواجز وجمع البشر معاً أينما كانوا - حتى في الميتافيرس، لقد اتخذنا خطوة أخرى نحو هذا الهدف مع UST، وهو أول نظام ترجمة من الخطاب-إلى-الخطاب مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تطويره للغة غير مكتوبة.

وأشارت ميتا لنا ذكرته في فعالية Meta Connect هذا الشهر، حيث قام باحثونا بالذكاء الاصطناعي ببناء أنظمة ترجمة مفتوحة المصدر للغة الهوكين، وهي واحدة من اللغات الرسمية في تايوان، ولكنها تفتقر إلى شكل قياسي مكتوب.

تسمح هذه التقنية للمتحدثين بلغة الهوكين بإجراء محادثات مع الأشخاص الذين يتحدثون الإنجليزية. لتطوير نظام الترجمة الجديد هذا والمخصص للخطاب الشفهي فقط، كان على باحثي الذكاء الاصطناعي في ميتا التغلب على العديد من التحديات في أنظمة الترجمة الآلية التقليدية، بما في ذلك جمع البيانات، تصميم النماذج، والتقييم.