بحث شراكة جزائرية-مصرية لإنتاج المواد الصيدلانية

بحث وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، يوم أمس الخميس ، مع سفير جمهورية مصر العربية بالجزائرمختار توفيق وريدة، الشراكة الجزائرية المصرية في مجال إنتاج المواد الصيدلانية.

وحسب بيان لذات الوزارة ، فقد استقبل الوزير السفير المصري بمقر دائرته الوزارية، أين بحثا سبل التعاون بين مصر و الجزائر و ايجاد فرص الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية.

ووفقا للبيان، فقد أعرب الطرفان عن رغبتهما في "بناء شراكة مربحة من خلال إنتاج المواد الصيدلانية ذات قيمة مضافة عالية والمنبثقة من التكنولوجيا البيوحيوية، ثم تصديرها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مثل اللقاحات و الأنسولين و المحاليل مكثفة و كذا الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة لاسيما في طب الأورام".

كما سمح اللقاء، حسب ذات المصدر، بـ "دراسة مشروع مذكرة التفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها المصرية".

ولذات الغرض ، تم الاتفاق على "إعداد أجندة عمل بين خبراء البلدين قصد إسراع التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، لتطوير شراكة ثنائية جزائرية مصرية متكاملة اقتصاديا في مجال الصناعة الصيدلانية"، وفقا للبيان.