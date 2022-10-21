غالي ينهي زيارته إلى جنوب إفريقيا

أنهى رئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، زيارة الدولة التي قادته إلى جنوب إفريقيا، وشكلت محطة هامة تم خلالها التأكيد على الموقف الثابت لجنوب أفريقيا تجاه القضية الصحراوية العادلة، كما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الجمعة.

وطيلة ثلاثة أيام كان للرئيس إبراهيم غالي برنامج مكثف، استهله بلقاء الرئيس سيريل رامافوسا بالقصر الرئاسي، ببريتوريا، حيث أجريا مباحثات على انفراد لتتوسع بعد ذلك لتشمل وفدي البلدين، إذ تم خلالها مناقشة مجالات التعاون الاستراتيجية بين الدولتين، مسجلين توافق وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي اليوم الثاني من الزيارة كانت للرئيس الصحراوي لقاءات ثنائية أولها مع الائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا، ولقاء مع حركة التضامن الجنوب إفريقية مع الشعب الصحراوي.

وأظهرت هذه اللقاءات "تطابقا في وجهات النظر" إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها دعم القضية الصحراوية والبحث عن آليات جديدة للتعريف بها، إلى جانب الإرادة القوية في تعميق المشاورات خدمة لشعبي البلدين.

وخلال الزيارة أعرب الرئيس إبراهيم غالي عن تقدير بلاده للدور الذي تلعبه جنوب أفريقيا في القارة والعالم نصرة لقضايا التحرر، مبرزا أن المحادثات مع الرئيس رامافوسا تطرقت إلى "التحرك المشترك" على الصعيد الدولي والى سبل تطوير التعاون الثنائي الدبلوماسي إلى "أعلى المستويات"، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حل للقضية الصحراوية العادلة.

ومن بين المحطات التي وقف عندها الرئيس إبراهيم غالي في اليوم الثالث من زيارته معتقل الراحل نيلسون مانديلا بجزيرة روبن ايلاند.

كما قام الرئيس غالي بزيارة لمقر البرلمان الجنوب إفريقي، أين تم التأكيد على مرافقة المؤسسة التشريعية الجنوب أفريقية للقضية الصحراوية.

وفي ختام الزيارة كان للرئيس غالي لقاء مع شخصيات سياسة وفكرية جنوب افريقية تمحورت حول الآليات الكفيلة بكسب المزيد من التأييد لصالح القضية الصحراوية.