Trois personnes retrouvées mortes dans un puit à Mila

Trois personnes ont été retrouvées mortes, suite à leur chute dans un puit d’une profondeur de 20 mètres, dans la localité d’El Cheguara dans la wilaya de Mila.

La cellule de l’Information et de la communication, près la direction de la protection civile de la wilaya de Médéa a indiqué, dans un précédent communiqué que l’unité secondaire de la protection civile de Sidi Merouane, et deux unités secondaires de Grare kouka et de Teraa Baynane, ainsi qu’une équipe de plongeurs et une équipe de secouristes sont intervenues aujourd’hui le 21 octobre 2022, dans la localité d’El Sfisfa, commune d’El Cheguara, daïra de Sidi Merouane, pour sauver 3 personnes qui ont chuté dans un puit.