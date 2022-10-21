مؤتمر الحزب الشيوعي يشرف على انتخاب اللجنة المركزية

عقدت هيئة رئاسة المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني اجتماعها الثالث صباح اليوم الجمعة، وترأسه شي جين بينغ.

وافق المشاركون في الاجتماع على مسودة قوائم المرشحين للأعضاء والأعضاء الاحتياطيين للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، وكذلك لأعضاء اللجنة المركزية الـ20 لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني.

وقرر اجتماع هيئة الرئاسة عرض القوائم على الوفود للمداولة.

وتم إنشاء القوائم من خلال انتخابات تمهيدية تنافسية أجرتها وفود المؤتمر.

وأُجريت الانتخابات التمهيدية تحت إشراف مراقبي الاقتراع وفقًا لطرق الانتخاب للمؤتمر. وتم تصفية أكثر من 8 في المائة من المرشحين بعد التصويت في الانتخابات التمهيدية.

وكانت نتائج الانتخابات التمهيدية صالحة بحسب هيئة الرئاسة.

وستُجرى الانتخابات الرسمية للجنة المركزية الجديدة للحزب وللجنة المركزية الجديدة لفحص الانضباط للحزب صباح غد السبت.