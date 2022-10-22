مندوب روسيا ينفي شراء بلاده مسيرات إيرانية

فند مندوب روسيا لدى للأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا،اليوم الجمعة ، المعلومات المتداولة حول "شراء موسكو طائرات مسيّرة من إيران".

وحسب ما أوردته وكالة " نوفوستي" الروسية، فقد دعا نيبينزيا مجلس الأمن برفض التحقيق فيما وصفه بـ "المزاعم" قائلا :"ندعو أعضاء مجلس الأمن إلى رفض محاولات بعض الوفود للطعن في نزاهة ميثاق الأمم المتحدة بتعريض سلطة مجلس الأمن والأمم المتحدة ككل للخطر".

كما طالب المسؤول الروسي " الأمانة العامة بالامتناع عن المشاركة بأي شكل من أشكال التحقيق في مزاعم انتهاكات القرار 2231".

وهدد المتحدث بأنه إذا بدأت الأمم المتحدة "تحقيقا زائفا" في استخدام المُسيرات بأوكرانيا، فإن روسيا "ستعيد النظر بعلاقتها معها لأنها لن تكون محايدة حينها".

ويجري أخذ ورد في قضية استخدام روسيا "مسيرات إيرانية " في حربها على أوكرانيا ، حيث تتهم كييف موسكو باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية في الحرب الدائرة في أوكرانيا ، وهو ماتنفيه طهران وموسكو على حد سواء.