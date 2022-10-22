اتحاد العمال يحضر ملتقى تضامني مع الشعب الصحراوي

شارك وفد من الاتحاد العام للعمال الجزائريين والوفد الولائي لولاية تندوف بولاية أوسرد، أشغال المنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي.

وحضر المنتدى عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول بشرايا حمودي بيون وأعضاء من الأمانة الوطنية والحكومة، إلى جانب النقابات الدولية المشاركة في المنتدى.

وفي كلمته بالمناسبة، رحب والي ولاية أوسرد محمد الشيخ محمد لحبيب بالحضور وثمن المشاركة الدولية التي تعبر عن مدى التضامن الذي وصلته القضية الوطنية على المستوى الدولي.

وحسب بيان الاتحاد فقد وقف الوالي عند المواقف الثابتة للجزائر حكومة وشعبا إلى جانب الكفاح العادل للشعب الصحراوي على مدى 47 سنة.

وطبع الحدث عرض عمل فني (أوبريت مهن مقاومة) وكلمات ممثلي بعض الوفود المشاركة، حيث وجه بالمناسبة قاشي محمد بيان مساندة وتضامن الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

ويحضر المنتدى إلى جانب وفد نسوي من الصحراء الغربية، 85 مشاركا من 36 نقابة عمالية من 18 دولة عبر أربع قارات (الجزائر، موريتانيا، جنوب إفريقيا، تونس، بوتسوانا، نيجيريا، النيجر، مالي، السنغال، بنين، إسبانيا، فرنسا، البرتغال، كوبا، فنزويلا، كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا).

وأجمعت مداخلات الوفود الدولية الحاضرة على التضامن الكلي مع الشعب الصحراوي في كفاحه

تبني تكوين تنسيقية النقابات الدولية والمنظمات للدفاع عن قضية الصحراء الغربية وتدعيم قضيتهم في مختلف المحافل الدولية.