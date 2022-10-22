المحترف الأول: حصيلة الجولة التاسعة

لعبت عشية أمس، سبع مباريات عن الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى، فيما يجرى اليوم السبت لقاء واحد يستقبل فيه هلال شلغوم العيد ضيفه مولودية وهران.

وعرفت هذه الجولة تسجيل أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات بحصيلة تهديفية بلغت 18 هدفا، منها 7 خارج الديار و11 داخل القواعد.

كما سجلت 5 أهداف فقط خلال الشوط الأول و13 هدفا في الشوط الثاني، منها 6 أهداف في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة.

وتم احتساب ركلتي جزاء خلال هذه الجولة وكان ذلك خلال لقاء شباب بلوزداد أمام نجم مقرة وشبيبة القبائل ضد وفاق سطيف، مع إشهار حكم مباراة مولودية البيض أمام نادي بارادو لبطاقة حمراء واحدة في وجه لاعب "الباك" حسين دهيري في الدقيقة 81.

ويعد وفاق سطيف المستفيد الأكبر خلال هذا الأسبوع بعودته بالزاد كاملا من ميدان شبيبة القبائل بعدما قلب تأخره من هزيمة1-0 إلى 3 أهداف مقابل2.