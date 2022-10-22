مدرب نيس يتحدث عن وضعية ثلاثي " الخضر"

كشف مدرب نيس الفرنسي لوسيان فافر عن الوضعية الصحية لكل من يوسف عطال وهشام بوداوي وآندي ديلور وذلك خلال الندوة الصحفية الخاصة بمباراة الغد أمام فريق نادي نانت، بملعب " أليانز ريفيرا".

وقال فافر:" عطال لقد شفي من الإصابة، واستأنف التدريبات بنسبة مائة بالمائة أمس الجمعة، أما بخصوص بوداوي فهو هنا".

وختم بخصوص ديلور :" بعد عشر ثواني من إصابته أمام تروا كان الأمر مقلقا للغاية، لكن أخيرا الأمر ليس خطيرا وهو أمر إيجابي بأنه لن يغيب طويلا".

وكان موقع فوت " 7/7" الفرنسي قد أوضح أن عطال وبوداوي سيكونان خارج حسابات المدرب في مباراة الغد لعدم جاهزيتهما.