آخر مستجدات كورونا في العالم

ءذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية يوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 626 مليونا و936 ألفا و854 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و575 ألفا و858 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 97.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.7 مليون. ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و67 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 687 ألفا و423 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و953 وفاة.