فتوى فلسطينية لمقاطعة منتوجات "زارا"

دعا محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، إلى مقاطعة منتجات شركة "زارا" للألبسة في أي مكان في العالم، حتى تلغي الشركة تعاقدها مع وكيلها الصهيوني.

وأصدر قاضي القضاة فتوى شرعية بحرمة التعامل مع الشركة من الآن فصاعدا، داعياً جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم إلى أخذ نفس الموقف إلى "أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الصهيوني الداعم للإرهاب".

وأعلن صاحب شبكة "زارا" العالمية الشهيرة للألبسة، في كيان الاحتلال أنه سيستضيف في بيته لقاء انتخابيا سياسيا دعما لعضو "الكنيست" الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير، الذي يعلن باستمرار عن مواقف وسياسات عنصرية جوهرها تهجير الفلسطينيين من بلادهم.

وأثار إعلان وكيل الشبكة التجارية الإسبانية الشهيرة في كيان الاحتلال، ردود فعل فلسطينية غاضبة، إزاء هذا الموقف، حيث أطلق ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة الشبكة، التي تقدم "عبر قيام صاحبها في دولة الاحتلال باستضافة بن غفير ومساندته، دعما لواحد من عتاة العنصرية".