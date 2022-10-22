النقد الدولي: تونس تقترح خوصصة بعض المؤسسات العامة

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا، أن الحكومة التونسية اقترحت خوصصة بعض المؤسسات العامة.

وحسب موقع "آي إف إم"، قالت كريستالينا: "الحكومة التونسية اقترحت خوصصة بعض المؤسسات العمومية لكن وفق طريقة معينة لم تكشف عنها".

ولفتت المسؤولة الدولية إلى أن صندوق النقد الدولي لا يتبنى إلا السياسات والمسار الإصلاحي الذي يريده كل بلد لنفسه.

وثمنت كريستالينا ما وصفته بـ "التزام الحكومة التونسية ببرنامج إصلاحي ينعش الاقتصاد الوطني".

وأوضحت أن هذا البرنامج يقوم على "ثلاثة محاور، أولها الاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة من خلال توجيه الدعم فقط لمستحقيه دون سواهم، وإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل يضمن قدرا أكبر من التنافسية والنجاعة وبالتالي فرص عمل أكثر والعمل على ضمان الأمن الغذائي لتونس"