الاقتصاد الجزائري من بين الأسرع نموا في المنطقة

توقع صندوق النقد الدولي، بأن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر عند نهاية السنة الجارية ستكون 4.7 بالمائة، وهو بين أسرع نسب النموّ في العالم.

فقد أصدر صندوق النقد الدولي، بناء على توقّعاته لنسب النمو الاقتصادي العالمية، خريطة تفاعلية تقسّم نسب النموّ إلى خمس فئات تنازلية، من الأسرع نموّا إلى الأبطـأ، وحلّت الجزائر في الفئة الثانية.

وتصدرت الجزائر، اقتصاديات المغرب العربي من حيث نسبة النمو، مقارنة بالمغرب (0.8 بالمائة)، وتونس (2.2 بالمائة)، وليبيا (-18.5 بالمائة)، وموريتانيا (4 بالمائة).

وتشمل فئة الجزائر الدول التي تتراوح نسبة نموّها بين 3 و6 بالمائة. على غرار الصين (3.2 بالمائة)، وكندا (3.3 بالمائة)، وأستراليا (3.8 بالمائة)، وتركيا (5 بالمائة).

في حين تضمّ الفئة الأولى الدول التي يتوقع أن تفوق نسبة نموّها 6 بالمائة، مثل العراق التي سيكون اقتصادها الأسرع نموا في العالم (9.3 بالمائة)، وإيرلندا (9 بالمائة)، والسعودية (7.6 بالمائة).