Le détachement de navires de la flotte russe quitte Alger

Le détachement de navires de guerre de la flotte russe qui avait accosté à Alger il y a quatre jours pour mener les exercices prévus dans la « manœuvres conjointe de 2022".

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, cet exercice maritime conjoint a vu la mise en œuvre de plusieurs exercices, dont le but est d’échanger des expériences entre les forces navales algériennes et russes, ainsi que de développer des capacités opérationnelles et une interaction conjointe dans les domaines de la sécurité maritime.