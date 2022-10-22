إدارة وفاق سطيف تعبر عن استيائها وتصدّر بيانا

أصدرت اليوم السبت، إدارة نادي وفاق سطيف بيانا تعبر فيه عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية التي ترتكب في حق الفريق، وجاء عبر الصفحة الرسمية للوفاق ما يلي: "تعرب إدارة نادي وفاق سطيف عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية التي يرتكبها الحكام ضد النادي بشكل متكرر منذ عدة مباريات، على غرار ما حدث في مقابلة الفريق أمام شبيبة القبائل، التي ارتكب فيها حكم المباراة أخطاء كثيرة خاصة بإعلانه ضربة جزاء وهمية للمنافس رغم وضوح اللقطة أمام الجميع".

وأضاف نص البيان:" نظرا لتعدد مثل هذه الأخطاء المؤثرة والتي أصبحت عادة سيئة تتكرر في مباريات فريقنا، فإن هذا الوضع يستوجب تحرك الجهات المسؤولة عن التحكيم لحماية فريقنا في المقابلات القادمة".

وأكدت إدارة الوفاق السطايفي الذي عاد بفوز ثمين من تيزي وزو أمام شبيبة القبائل أن تكرر مثل هذه الأخطاء التي تسلب النادي حقه في كل مرة أمام منافسيه، يدفع إلى التشكيك بوجود مؤامرة ضد الفريق، وهو الوضع الذي لا يمكن السكوت عنه ويوجب على مسؤولي الكرة الجزائرية والبطولة المحترفة التدخل الفوري والحازم من أجل ضمان الحماية اللازمة للوفاق.

كما طمأنت إدارة وفاق سطيف مشجعيها بأنها لن تسمح في حق النادي وستدافع عنه بكل ما تملكه من قوة في إطار احترام القوانين واللوائح المعمول بها.

وفي هذا الصدد، فقد أعلنت الإدارة رفع تقرير مفصل ومدعم بالأدلة من صور وفيديوهات إلى اللجنة الفدرالية للتحكيم، من أجل التنبيه بحجم الأخطاء الكثيرة والمؤثرة التي ارتكبها بعض الحكام ضد الفريق منذ بداية هذا الموسم، على أمل تجاوبها وتحركها الواجب في إطار مهامها باعتبارها المسؤول المباشر عن التحكيم والحكام.