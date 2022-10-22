حصيلة ثقيلة لحوادث المرور خلال الـ 48 ساعة

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، عن حصيلة تدخل وحداتها خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 5769 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

في سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 334 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الأخيرة وفاة 15 شخصا وإصابة 451 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم التكفل بهم في عين المكان ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية، وأثقل حصيلة سجلت بولاية المدية بوفاة 06 أشخاص وإصابة 04 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر اصطدام بين شاحنة و 04 سيارات بالطريق الوطني رقم 01 ببلدية قصر البخاري.

كما تدخلت ذات المصالح من أجل إخماد حريقين حضريين بولاية الجزائر، أدت إلى وفاة طفل صاحب 07 سنوات وإصابة شخصين بحروق، على إثر حريق شب ببناية متكونة من طابق أرضي + 03 طوابق بحي النخيل ببلدية سيدي امحمد.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بولاية ميلة من أجل انتشال جثث 03 أشخاص أعمارهم (32، 36 و38 سنة) متوفيين من داخل بئر بالمكان المسمى مشتة الصفيصفة ببلدية الشيقارة، دائرة سيدي مروان.