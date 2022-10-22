صحفي "الخبر" من بين المتوجين بجائزة الرئيس

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، على مراسم حفل تتويج الصحفيين الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثامنة تحت موضوع "ستينية الاستقلال: تحديات الأمس، تحديات اليوم".

جرى حفل التتويج بقصر الشعب، بحضور كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية منجي عبد الله ووزير الاتصال محمد بوسليماني، إلى جانب أعضاء من الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية ومسؤولين سامين وعدد من الإعلاميين.

واستهلت المراسم بتكريم قامات إعلامية رحلت عن الدنيا، ويتعلق الأمر بكل من الإعلامي الراحل: محند أوسعيد بلعيد، زينب الميلي، عبد المالك حويو، عبد المجيد شربال، صبرينة خليفي.

وتضمنت قائمة الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف كل من الصحفيين والصحفيات: خالد ضرباني، جريدة النصر، منير لعرج، مؤسسة التلفزيون العمومي، إرناتن فؤاد، جريدة المجاهد، فضيلة بودريش، جريدة الشعب، محمد علال، جريدة الخبر، رضا بوعيشات، القناة الدولية، كمال مهدي، إذاعة البهجة، دلال علوقة، الإذاعة الوطنية، بشرى بوحناش، إذاعة ميلة، عبد الحليم ذياب، موقع دزاير توب، سارة بومعزة، موقع سبق برس، بوزيد ولد الحسين، التلفزيون العمومي، نوال بلعيدي، التلفزيون العمومي.