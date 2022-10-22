مستغانم: ارتفاع حالات التسمم الغذائي إلى 77 طالبة

ارتفع عدد الإصابات بحالة التسمّم الغذائي، بالإقامة الجامعية 2000 سرير للبنات، بمستغانم، إلى 77 حالة، نتيجة تناولهن وجبة، بالإقامة الجامعية، حسب بيان خلية الاتصال بالجامعة.

وذكر البيان أن الطالبات ظهرت عليهن أعراض القيء وآلام بالبطن، ليتم نقلهن تباعاً إلى المستشفى الجامعي سماعين بومدين.

وأكد مصدر طبي أن جميع الحالات مستقرة صحياً، وتم إجراء فحوص للتأكد من سلامتهن، بالإضافة إلى وضع خلية يقظة للتكفل ومتابعة الوضعية. كما تم وضع طالبة واحدة تحت العناية المركزة، نظرا لوضعها الصحي الحرج. وسيتم تسريحها بعد التأكد من تحسن حالتها الصحية، وفي انتظار النتائج التي ستسفر عنها التحاليل، باشرت مصالح الأمن المختصة عملية البحث والتحقيق الأولي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التسمم المفاجئ لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الحادثة.