هذه كمية المخدرات المحجوزة خلال تسعة أشهر

تمكنت المصالح العملياتية للشرطة خلال الـ 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، من حجز كمية معتبرة من المخدرات

وأوفد بيان لذات المصالح، اليوم السبت، أنه "في إطار محاربة الجرائم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت المصالح العملياتية للشرطة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2022، من حجز ثلاثة أطنان و568 كلغ من القنب الهندي، 14كلغ و174غرام من مادة الكوكايين، 2 كلغ و886 غرام من مادة الهيروين، و4.854.106 قرص من المؤثرات العقلية".

وأضاف البيان، أن "المصالح المختصة تمكنت من توقيف 71011 شخص متورط". خلال نفس الفترة.