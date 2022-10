Une quantité importante de drogues a été saisie au cours des neuf premiers mois de l’année en cours a indiqué un communiqué des services de police.

Le communiqué précise que « dans la lutte contre les crimes liés au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, la police a saisi du 1 janvier au 30 septembre 2022 trois tonnes et 568 kg de cannabis, 14kg et 174g de cocaïne, 2kg et 886 g d’héroïne, et 4,854,106 comprimés psychotropes, et 71011 personnes impliquées ont été arrêtées ».