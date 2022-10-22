امرأة على رأس اتحادية كرة اليد

انتخبت كريمة طالب، رئيسة جديدة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، خلال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة اليوم السبت بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الاولمبي "محمد بوضياف".

وحصلت كريمة طالب رئيسة نادي بومرداس، على 67 صوتا مقابل 20 للمترشح الثاني عبد المجيد بوزيد، فيما ألغيت تسعة أصوات، خلال أشغال الجمعية الانتخابية التي عرفت حضور 96 عضوا من أصل 133 الذين يشكلون الجمعية العامة.

وصرحت الرئيسة الجديدة عقب انتخابها قائلة : "أشكر أعضاء الجمعية العامة الذين وضعوا ثقتهم في شخصي. بالنظر للوضعية الحالية للهيئة الفدرالية, ينبغي التفكير في إعادة بعث البطولة الوطنية و كأس الجزائر في أقرب وقت ممكن, مع إعطاء الإمكانيات الضرورية للمنتخبين الوطنيين (رجال و سيدات), تحسبا للاستحقاقات الدولية القادمة".

كما يشكل تكوين المدربين و الحكام من الأولويات الأخرى في سياسة الرئيسة الجديدة لاتحادية كرة اليد حيث تقول في هذا السياق:" يبقى الهدف المسطر, الوصول إلى تكوين كل المدربين من خلال الدورات التكوينية على مستوى كل الرابطات الولائية مع التكفل بقدامى رياضيي النخبة".

كما يضم برنامجها ترقية المؤطرين وبعث تفكير حول الرياضة المدرسية.

للتذكير, تسير الاتحادية الجزائرية لكرة اليد منذ 17 سبتمبر 2021 من قبل هيئة مكتب مؤقت يرأسه اللاعب الدولي السابق عبد الكريم بن جميل عقب قرار الوقف التحفظي الذي صدر في حق الرئيس السابق حبيب لعبان.

وتقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بخالص عبارات التهاني والتبريكات لطالب كريمة، وأعضاء مكتبها الفيدرالي إثر انتخابها رئيسةً للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، ونيلها ثقة أعضاء الجمعية العامة عن جدارة واستحقاق لتكون بذلك ثاني امرأة تترأس اتحادية رياضية في الجزائر.