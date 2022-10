Une femme élue présidente de la fédération algérienne de handball

Karima Taleb a été élue nouvelle présidente de la Fédération algérienne de handball (FAHB), lors de l’AG élective tenue samedi à la salle de conférence de l’OCO Mohamed-Boudiaf (Alger).

Lors de l'AG élective qui a vu la présence de 96 membres sur les 133 que compte l'AG de la FAHB, Karima Taleb, présidente de club de Boumerdes, a obtenu 67 voix contre 20 voix pour le deuxième candidat, Bouzid Abdelmadjid, et neuf bulletins nuls.

"Je remercie les membres de l'AG qui m'ont accordé leur confiance. Au vu de la situation actuelle de l'instance fédérale, l'urgence consiste à faire démarrer le championnat national ainsi que la coupe d'Algérie et donner les moyens nécessaires aux équipes nationales masculine et féminine, en vue des prochaines échéances.", a déclaré Karima Taleb à l'issue de son élection.

La formation des entraîneurs et arbitres constitue un des aspects de la politique de la nouvelle présidente de la FAHB. "L'objectif recherché est d’arriver à former l’ensemble des entraîneurs à travers des cycles de formation dans toutes les ligues de wilayas et une prise en charge pour les anciens athlètes d’élite", a-t-elle dit.