L'ancien président chinois exfiltré du Congrès du Parti communiste

L'ancien président Hu Jintao, au pouvoir entre 2003 et 2013, a été conduit vers la sortie du Congrès du Parti communiste chinois, par des officiels, sous les yeux d'une salle comble et des caméras qui filmaient l'événement.

Hu Jintao, désormais âgé de 79 ans, est apparu affaibli. Il a été incité par des employés du parti à se lever de son siège, pourtant situé à côté de Xi Jinping au premier rang du Palais du peuple.

Sur les images, on constate que l'ancien chef d'État se montre au premier abord réticent, et qu'il semble argumenter avant d'être pris par le bras et conduit vers la sortie.

Au cours de ce bref épisode, Hu Jintao tient un dernier et bref échange avec Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang, auquel il adresse un geste amical avec une tape à l'épaule.