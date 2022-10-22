بلجيكا ترفض تسليم الإمام المغربي لفرنسا

رفض القضاء البلجيكي الجمعة تسليم الإمام المغربي حسن إيكوسين إلى فرنسا، وفق ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" نقلا عن محاميه البلجيكي نيكولا كوهن، فيما استأنفت النيابة العامة البلجيكية القرار على أن تحسم القضية بعد 15 يوما.

وكان الإمام، الذي اعتقل في بلجيكا في 30 سبتمبر على خلفية مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها فرنسا، طعن في قرار تسليمه إلى باريس حيث يواجه اتهامات "بالتحريض على الكراهية والتمييز والعنف" لا سيما ضد الجالية اليهودية والنساء، فيما اعتبر محاميه أنه قد يتعرض "لمحاكمة غير عادلة في فرنسا".

وتوارى الإمام المغربي عن الأنظار منذ قرار مجلس الدولة الفرنسي في نهاية أوت السماح بطرده إلى بلده الأصلي، انسجاما مع قرار لوزير الداخلية جيرالد دارمانان بترحيله، والذي رفض في وقت سابق من قبل المحكمة الإدارية إثر طعن تقدم به إيكوسين.

وكانت محاميته الفرنسية لوسي سيمون قد أكدت أن موكلها "احترم القانون الفرنسي بشكل حرفي من خلال مغادرته" الأراضي الفرنسية. واعتبرت المحامية أنه "لا يمكن استغلال القانون ولا سلطات الادعاء لأغراض سياسية، وربما كان من الضروري أن تذكر بلجيكا بذلك".