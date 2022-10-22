رجال أعمال سعوديون في الجزائر

سيقوم وفد من مجموعة عجلان وإخوانه القابضة "أبيليتي" من المملكة العربية السعودية، بزيارة عمل إلى الجزائر، ابتداء من يوم غد الأحد، لبحث فرص الاستثمار والشراكة، حسبما أفاد به، اليوم السبت، بيان لوزارة الصناعة.

وأشار البيان إلى أن الوفد السعودي، الذي يترأسه الشيخ محمد بن عبد العزيز العجلان، نائب رئيس المجموعة، "سيقوم خلال هذه الزيارة بلقاء عدد من المسؤولين القائمين على قطاعات الصناعة والطاقة والصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى لقاء حول مناخ الأعمال وتحفيزات الاستثمار في الجزائر". وأضاف أنه "تم برمجة زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الصناعية".

وحسب ذات البيان فإن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة "أبيليتي" تعد من الشركات الرائدة في السعودية، لاسيما في قطاعي النسيج والتطوير العقاري، مذكرا أنها تشمل 12 مؤسسة كبرى ناشطة في قطاعات الطاقة، المياه، الصناعات الغذائية، الخدمات اللوجيستية والفندقة، بالإضافة إلى تواجدها في 15 دولة حول العالم.