هذا ما سيناقشه اجتماع مجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون, غدا الأحد, اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات وكذا برنامج الاحتفالات المخلدة لذكرى ثورة 1 نوفمبر 1954، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروعي قانونين يتعلقان بالقانون الأساسي للقضاء، ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، وعروضا تخص شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، مشروع المستشفى الجزائري - القطري - الألماني، مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة، وبرنامج الاحتفالات المخلدة لذكرى ثورة التحرير الوطني في 01 نوفمبر 1954".