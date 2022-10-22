إخماد 9 حرائق في جيجل

تمكنت مختلف فرق وحدات الحماية المدنية لولاية جيجل من إخماد تسعة حرائق من مجموع 17 حريقا اندلع اليوم السبت في العديد من مناطق الولاية حسبما أفاد به رئيس مصلحة الوقاية بالمديرية المحلية لذات السلك النظامي الرائد صالح لعرج.

وأوضح ذات المصدر أن عناصر الحماية المدنية تدخلوا لإخماد عدة حرائق بغابات تقع شرق وجنوب جيجل مضيفا بأن بؤر الحرائق تم تسجيلها ببلديات كل من بوسيف أولاد عسكر والميلية و وجانة و برج الطهر والجمعة بني حبيبي وجيملة والقنار نشفي وقاوس.

وأفاد أنه تم إخماد تسعة (09) حرائق من مجموع 17 مبرزا بأن عمليات الإطفاء "تبقى متواصلة بتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية و ذلك إلى غاية الإخماد الكلي لهذه الحرائق".

وكشف ذات الرائد أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية موضحا بأن "عمليات الإخماد التي تقوم بها مختلف الوحدات تتم في ظروف جوية غير ملائمة بسبب هبوب الرياح و الحرارة المرتفعة" .

و قد سجلت ولاية جيجل خلال عطلة نهاية الأسبوع درجات حرارة مرتفعة فاقت حدود 30 درجة مئوية حسبما أكدته مصالح الأرصاد الجوية محليا.