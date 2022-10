Des hommes d’affaires saoudiens attendus à Alger

Une délégation du groupe saoudien Ajlan and Bros Holding Group Abilitii effectuera, à partir de dimanche, une visite de travail en Algérie en vue d'examiner les opportunités d'investissement et de partenariat, a indiqué samedi, un communiqué du ministère de l'Industrie.

La délégation saoudienne, présidée par Cheikh Mohammed Bin Abdulaziz Alajlan, vice-président du groupe, "rencontrera durant cette visite nombre de responsables des secteurs de l'industrie, de l'énergie et de l'industrie pharmaceutique, outre une rencontre sur le climat des affaires, les facilitations et les mesures incitatives en matière d'investissement en Algérie", selon le communiqué.

Il s'agira également "de la programmation de visites sur le terrain de plusieurs projets industriels", ajoute le communiqué.

Ajlan and Bros Holding Group Abilitii est l'un des groupes leaders en Arabie Saoudite, notamment dans le textile et la promotion immobilière, a précisé la même source, rappelant que ce groupe qui englobe douze (12) grandes sociétés activant dans les secteurs de l'énergie, des eaux, de l'agroalimentaire, des services de logistique et de l'hôtellerie, est établi dans 15 Etats à travers le monde.