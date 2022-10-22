استيراد السيارات: جديد دفتر الشروط

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن ما أسمته "تسريب" من دفتر الشروط الجديد لوكلاء السيارات.

وحسب ما نشرت ذات المنظمة على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" فإن الدفتر الجديد ينص على أنه "بإمكان كل شخص طبيعي شراء سيارة جديدة واحدة فقط كل 5 سنوات من جميع الوكلاء أو موزعيهم المعتمدين".

وكان مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم 9 أكتوبر 2022، قد اتخذ عدة قرارات فيما يخص الملف منها فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، وفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء الملف، غدا الأحد، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.