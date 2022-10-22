وفد سياحي روسي في الجزائر

يقوم وفد من المتعاملين السياحيين الروس، ممثلا في وكالات سياحة وأسفار، برحلة استكشافية إلى الجزائر "للاطلاع عن قرب على منتوجها السياحي وبرمجته في جدول مبيعاتهم"، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الرحلة التي تدخل في إطار "ترقية وجهة الجزائر السياحية"، ستسمح للوفد الروسي بـ"الاطلاع عن قرب على المنتوج السياحي الجزائري، لا سيما الصحراوي والساحلي".

وأضاف البيان أن هدف المتعاملين السياحيين من الاطلاع على المنتوج السياحي الجزائري هو "برمجته في جدول مبيعاتهم من خلال إبرام عقود تجارية مع نظرائهم الجزائريين".