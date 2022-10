Une délégation d'opérateurs touristiques russes en Algérie

Une délégation d'opérateurs touristiques russes représentant des agences de tourisme et de voyage effectue une visite de prospection en Algérie pour "s'enquérir de près et programmer ses produits touristiques dans leurs offres", a indiqué samedi un communiqué du ministère du Tourisme et de l'artisanat.

S'inscrivant dans le cadre de "la promotion de la destination Algérie", cette visite de prospection permettra à ces opérateurs de "découvrir de près le produit touristique algérien, notamment saharien et balnéaire", précise la même source.

Les opérateurs touristiques entendent par cette visite "introduire le produit touristique algérien dans leur offres en concluant des contrats commerciaux avec leurs homologues algériens", ajoute le document.